Le WeeFestival est de retour!

Créé en 2014, le WeeFestival propose des spectacles pour les touts petits, de 0 à 6 ans. Théâtre, musique, danse ou encore marionnettes, tout a été conçu pour faire découvrir le monde de la culture aux plus jeunes enfants.

Cette année, le WeeFestival comporte encore une programmation francophone: huit spectacles interactifs et amusants.

Lancé le 10 mai et s’étendant jusqu’au 9 juin, le festival accueille des compagnies artistiques originaires d’Europe, du Québec et d’Afrique, afin de faire vivre au public, des expériences variées et hautes en couleurs.

L’art du spectacle pour la petite enfance

Unique festival proposant des spectacles artistiques avec les tous petits à Toronto, le WeeFestival organise ces rencontres dans un esprit familial.