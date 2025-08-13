Le vélo de la connivence

Louise Chaput, Le vélo de Jules, album illustré par Annick Gaudreault, Montréal, Éditions de l’Isatis, collection Clin d’œil, 2025, 24 pages, 17 $.
Publié 13/08/2025 par Paul-François Sylvestre

Je crois bien que la marque de ma première bicyclette était CCM, probablement de seconde main mais en meilleur état que Le vélo de Jules, titre de l’album signé par Louise Chaput et illustré par Annick Gaudreault. On suggère une lecture à partir de 2 ans.

Le père de Jules trouve un vélo dans les poubelles, au bout de la ruelle. Il convainc son fils que cet engin a encore une belle vie devant lui. Pas à pas, le petit Jules et son père vont réparer le vélo qui, après un bon nettoyage et quelques coups de pinceau, a déjà plus fière allure.

Après avoir regonflé les pneus, changé les patins de freins et fait quelques réglages, le vélo est prêt à rouler. Jules embarque sur sa selle et s’élance dans les flaques et sur la piste cyclable avec entrain.

À coup de rimes

Louise Chaput raconte l’histoire à coups de pinceau, à coups de pédale, à coups de rime, dont voici un exemple: «Un coup de torchon / sur le guidon et les rayons. / Sur le cadre abîmé, / je pose ma couleur préférée.» Cet album joyeux fait du vélo une belle aventure.

Les deux dernières pages présentent la petite histoire du vélo en sept brèves capsules. Cela va de 1817 (invention du vélocipède) à 1997 (adaptation du vélo pour les petits). On y apprend que John Dunlop fait passer les pneus de fer ou de bois à des pneus à air en 1888.

Les illustrations d’Annick Gaudreault montrent que tenir le guidon d’un vélo, tout petit, c’est déjà gagner en autonomie. Elles célèbrent le plaisir de sentir le vent sur son visage en choisissant ce mode de transport actif.

Vive la liberté

D’une page à l’autre, ce court album fait des clins d’œil à l’écologie, à l’environnement, à la consommation responsable et à la liberté.

À mon avis, le jeune lectorat retiendra surtout l’harmonieuse relation parent-enfant. Louise Chaput célèbre avec brio la connivence entre le père et Jules qui donnent une seconde vie à un objet.

En lisant Le vélo de Jules je n’ai pas pu faire autrement que me remémorer les excursions dans mon village natale de Saint-Joachim (Sud-Ouest ontarien), mes courses à l’épicerie pour une pinte de lait ou un pain, puis mes randonnées le long du canal Rideau et à travers la Ferme expérimentale à Ottawa, et enfin les heures de détente sur les pistes cyclables et sur les sentiers des îles à Toronto.

