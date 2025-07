L’art d’émerveiller un jeune lectorat

Vrai comme vous êtes là, Annie Bacon nous présente «un héros qui vivait au nord de nos contrées. C’était à l’époque des grands coureurs des bois.» Il donne son nom à l’album intitulé La Légende de Paul Thibault et illustré par Éric Chouteau-Tissier, alias Sans Cravate.

L’écriture en vers et les illustrations en mouvement donnent un rythme endiablé à trois histoires: L’épinette de la colline, Pique-nique sur feuilles mortes et Sur la piste du siffleux. En compagnie de son ami Grugeux le castor, Paul Thibault y fait toujours preuve d’un courage légendaire.

Histoire, folklore et légende

Avec cet album destiné aux 6 ans et plus, l’auteure et l’illustrateur créent un univers décalé où vérités historiques, folklore et éléments fantastiques s’entremêlent pour nous offrir une œuvre unique en son genre.

Dès la première page, nous apprenons que Paul Thibault, «parti de son village pour trouver des fourrures, a pris goût à cette vie de folles aventures. De saison en saison, le temps a passé, et le coureur des bois n’est plus jamais rentré.»

Coureur des bois à la barbe fournie et aux mains géantes, Thibault lutte tour à tour contre l’épinette à tentacules, le golem de feuilles ou le terrible siffleux. Il se nourrit de trèfle, de fourmis et de tacos aux champignons, tout en menant une vie trépidante et remplie d’aventures.