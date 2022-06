La Forêt de la lecture 2022: les meilleurs livres selon les jeunes

Six anglophones

Chez les anglophones, six prix de la Forêt de la lecture ont été remis.

Le prix Blue Spruce Award: Harley the Hero, écrit et illustré par Peggy Collins (Pajama Press)

Le prix Silver Birch Express: Mellybean and the Giant Monster de Mike White (Penguin Random House)

Le prix Silver Birch Fiction: Deadman’s Castle de Iain Lawrence (Margaret Ferguson Books – PRHC)

Le prix Yellow Cedar: Wild Outside: Around the World with Survivorman, écrit et illustré par Les Stroud et Andrew P. Barr; photos de Laura Bombier (Annick Press)