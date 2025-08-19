Le tourisme autochtone ontarien en vogue

Le tourisme autochtone en Ontario a le vent dans les voiles. La nouvelle stratégie touristique provinciale annonce des investissements dans le domaine. Un nouveau couloir touristique autochtone Toronto – île Manitoulin – Sault Ste. Marie sera développé à partir de mai 2026.

L’Association de l’industrie touristique de l’Ontario (TIAO) recommande de «développer la capacité touristique quatre saisons dans tout l’Ontario, y compris chez les opérateurs touristiques autochtones».

La TIAO appelle à des investissements dans l’association touristique autochtone, Indigenous Tourism Ontario (ITO).

Il faudra «fournir des ressources à l’ITO afin de faciliter les investissements touristiques dirigés par les Autochtones, le renforcement des capacités et le marketing» recommande la nouvelle stratégie 2025-2030 de la TIAO, publiée le 11 août 2025.

En forte demande

Le tourisme autochtone est recherché, souligne Andrew Siegwart, PDG de TIAO. «De notre point de vue, il est en forte demande. L’Ontario est un chef de file en la matière. Et davantage d’investissements devraient contribuer à une expansion encore plus rapide.»