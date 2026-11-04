Le Salon du livre afro-canadien atteint l’âge de la maturité

Hausse des ventes de livres et de la fréquentation, plus d’auteurs invités, nouvel espace d’accueil plus adapté aux besoins… Tous les indicateurs de l’édition 2026 du Salon du livre afro-canadien (SLAC), organisé par Mosaïque interculturelle (MI) du 29 octobre au 1er novembre à Ottawa, abondent dans le sens d’une certaine maturité.

Une édition durant laquelle Lamara Papitashvili s’est vu décerner le Prix littéraire Jeunesse 2026 de l’Association des auteur(e)s de l’Ontario français (AAOF).

Une participation record des auteur(e)s

Avec 92 auteur(e)s invité(e)s, soit une augmentation de 12% par rapport à l’année précédente, la 9e édition du SLAC, dont le thème était «Écrire, résister, rêver», a enregistré un record qui constitue, selon la directrice générale Nicole Baptiste, un gage supplémentaire de maturité:

«Pour le SLAC, cette année marque l’aboutissement de plusieurs années de travail pour améliorer son organisation. Nous avons pu accueillir les auteurs et les visiteurs dans des conditions optimales, et on voit bien la différence», indique-t-elle à l-express.ca.