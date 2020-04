Le principe d’accès public aux documents judiciaires s’applique à tous les tribunaux

Une réincarnation du Marquis de Favras?

Dans son ouvrage The Billionnaire Murders, Kevin Donovan révèle plusieurs traits de caractère du couple Sherman. C’est ainsi qu’on apprend que Barry portait une attention particulière à ce que ses enfants maîtrisent bien la grammaire et l’orthographe. Il corrigeait patiemment, mais fermement chaque erreur. Et si un de ses amis osait prononcer quelque chose incorrectement, il n’hésitait pas à l’interrompre avec la bonne façon de le dire ou la bonne réponse.

Fait cocasse: quelques mois avant le décès tragique des Sherman, une de leurs amis, la sénatrice Linda Frum, envoie à Barry et à plusieurs autres personnes un courriel sous le titre «L’ancêtre de Barry?»

Le texte était la citation «Vous avez fait, Monsieur, trois fautes d’orthographe», les derniers mots prononcés le 18 février 1790 par l’aristocrate français de Favras à l’adresse du greffier venu lui remettre le document officiel de l’arrêt formalisant sa condamnation à mort pour conspiration.

Un portrait du Marquis était joint au courriel. Avec humour, Barry répond: «I look a lot like him. Perhaps I am his reincarnation.»

La citation du Marquis est devenue célèbre parce qu’il a gardé son sang-froid face à une mort douloureuse et humiliante. Depuis, le Marquis de Favras est vénéré par ceux qui soutiennent l’importance d’une bonne grammaire et orthographe.