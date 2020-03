La Cour suprême refuse d’entendre les cousins de Bernard Sherman

En concluant, le 15 septembre 2017, que l’action des demandeurs est un abus de procédure et doit être rejetée, le juge Kenneth Hood, de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, décrit ainsi la démarche des demandeurs: The claimed interest in Apotex was wishful thinking, and beyond fanciful.

Le 29 août 2018, les juges R.G. Juriansz, L.B. Roberts et Robert J. Sharpe, de la Cour d’appel de l’Ontario, rejettent avec dépens l’appel des demandeurs. La décision du 19 mars 2020 de la Cour suprême du Canada de ne pas autoriser un appel met donc un point final à cette longue saga judiciaire entre Sherman et ses cousins.

Selon la pratique, la Cour suprême n’indique pas de raisons pour lesquelles elle refuse d’autoriser un appel. Si vous désirez faire votre propre idée de ce qui a pu influencer la décision du plus haut tribunal du pays, vous pouvez prendre connaissance de la documentation pertinente déposée par les parties: la requête des demandeurs, la réponse de la Succession Sherman et de Apotex ainsi que la réplique des demandeurs.

Double meurtre

Vous pouvez aussi lire, comme je l’ai fait avec intérêt, le volume écrit par Kevin Donovan sur le double meurtre, encore non élucidé, de Barry et Honey Sherman, The Billionaire Murders.

Dans le cadre de la recherche qu’il a effectuée en vue de la rédaction de son ouvrage, Donovan a interviewé un grand nombre de personnes, dont Kerry Winter.

Journaliste-enquêteur en chef au quotidien Toronto Star où il a travaillé durant plus de trois décennies, Kevin Donovan a remporté, au cours de sa carrière, trois Prix du Concours canadien de journalisme, deux Prix Michener et trois Prix de l’Association canadienne des journalistes (ACJ).