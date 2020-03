Les héritiers de Barry et Honey Sherman veulent empêcher la diffusion de documents judiciaires

Risque sérieux ou spéculation?

Le 2 août 2018, le juge Dunphy rejette les requêtes de Donovan et du Star, et ordonne que les documents judiciaires des deux successions ne soient pas accessibles au public pour une période de deux ans.

Il note que les personnes concernées craignent pour leur sécurité, notablement parce que les meurtriers sont encore en liberté et que leurs intentions sont inconnues. Selon le juge, «the willingness of the perpetrator(s) of the crime to resort to extreme violence to pursue whatever motive existed has been amply demonstrated. The risk of harm is foreseeable and the foreseeable harm is grave».

Le 8 mai 2019, la Cour d’appel de l’Ontario renverse la décision du juge Dunphy en indiquant que les préoccupations des personnes concernées pour leur vie privée ne peuvent pas, à elles seules, justifier une ordonnance de mise sous scellés de documents qui sont habituellement disponibles au public.

Les juges David Doherty, William Hourigan et Paul Rouleau sont d’avis que la suggestion que les bénéficiaires et les fiduciaires des deux successions sont en danger parce que le couple Sherman a été assassiné équivaut à de la spéculation.

Requête en Cour suprême

Par l’entremise de leurs avocats Chantelle Cseh, Rui Gao, Elie Roth et Timothy Youdan, du cabinet Davies Ward Phillips & Vineberg, les fiduciaires demandent à la Cour suprême du Canada d’annuler la décision de la Cour d’appel de l’Ontario et de rétablir l’ordonnance de mise sous scellés pour une nouvelle période de deux ans.