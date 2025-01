Le Palmarès des personnalités influentes de la francophonie canadienne de 2024

Journaliste réputée, elle a été directrice de Radio-Canada Atlantique, où elle a aussi été la première femme chef des nouvelles et la première femme directrice de la radio, de la télévision et d’Internet. Au cours de sa longue carrière durant laquelle elle a toujours mis de l’avant la langue française, elle a reçu plusieurs distinctions, dont celle de membre de l’Ordre du Canada en 2023.

Anne Leis

La médecin Anne Leis ne ménage pas ses efforts pour que la population fransaskoise ait accès à des services de santé de qualité en français. En 2024, elle a coordonné une nouvelle recherche sur les effets de la pandémie de covid sur les familles francophones dans les Prairies.

Il s’agit de la deuxième apparition au Palmarès de Francopresse pour la directrice du Département de la santé communautaire et de l’épidémiologie de l’Université de la Saskatchewan et l’ancienne présidente de la Société Santé en français et du Réseau Santé en français de la Saskatchewan.

Isabelle Salesse

Depuis plus de 25 ans, Isabelle Salesse s’investit largement – et souvent dans l’ombre – pour que les francophones de tous les horizons aient une place au Yukon. En 2024, la directrice générale de l’Association franco-yukonnaise a lancé une initiative d’inclusion et de solidarité à l’égard des communautés LGBTQ francophones.

Au cours de la même année, elle a aussi contribué à la révision de la Loi sur l’office de la santé du Yukon pour garantir la protection des droits linguistiques de la communauté francophone. Par ailleurs, depuis trois ans, elle participe au défi Great Cycle Challenge pour la Fondation SickKids.