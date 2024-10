Décès de Ethel Côté, pionnière de l’économie sociale

«En 2013, alors qu’elle siégeait sur notre Conseil d’administration, c’est elle qui a donné à notre organisation l’impulsion de soutenir les entreprises sociales et à mission, en plus des coopératives.»

Mentore

Fondatrice de mécènESS, une entreprise dont la mission est de stimuler l’innovation sociale en accompagnant des organisations en gestion et financement, elle a également partagé son expertise au pôle d’études et de recherche en économie et innovation sociale de l’Université de l’Ontario français.

On raconte que «son engagement citoyen s’est manifesté très tôt, lorsqu’elle a contribué à sauver l’école secondaire Charlebois [à Ottawa] en tant que présidente du conseil étudiant».

Ethel Côté était donc «une véritable agente de changement», souligne Impact ON.