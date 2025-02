Le Mois de l’histoire des Noirs à Hamilton: au-delà de la danse et de la gastronomie

«Les Noirs font partie de l’histoire du Canada depuis les années 1600», a précisé Patrice Barnes, adjoint parlementaire du ministre de l’Éducation. «Nous voulons que les élèves comprennent mieux cette histoire et le riche patrimoine du pays.»

Résilience de la communauté noire en Ontario

Elykiah Doumbe a exprimé des réserves concernant la cohésion de la communauté noire en Ontario.

Selon elle, «nous célébrons la résilience sans chercher à comprendre ses causes. Le traumatisme intergénérationnel persiste et continue d’affecter la communauté.» Elle appelle à un processus de guérison pour surmonter la méfiance et avancer ensemble.

Liliane Kabamba a ajouté que, bien que des réussites individuelles aient été réalisées, un succès collectif reste à atteindre. «Les jeunes d’aujourd’hui, bien que résilients, portent un lourd fardeau. Cette histoire, souvent ignorée, leur est rarement expliquée.»

Intégration des immigrants à Hamilton

Patrick Elonge, coordonnateur de l’ACFO régional de Hamilton, a souligné la croissance continue de la communauté noire au Canada, malgré les résistances. Il a rappelé qu’il est important de nuancer l’histoire coloniale en reconnaissant les progrès actuels, et que le Canada soutient activement ses communautés noires.