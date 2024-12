Des festivités qui rapprochent les communautés de Hamilton

La chanteuse, qui a été couronnée de six nominations au gala Trille d’or en 2023, a une fois de plus démontré tout son talent et son engagement envers la francophonie canadienne. Elle prépare actuellement un nouvel album dont la sortie est prévue pour 2025.

«À travers ces événements, le Centre francophone de Hamilton et sa communauté réaffirment leur engagement pour un avenir où l’échange, la compréhension et le respect mutuel occupent une place centrale», a ajouté Lanciné Koulibaly.

En cette période de fêtes, ces rencontres et ces événements sont bien plus que des célébrations : ils sont des instants de rassemblement, de partage et de solidarité, des valeurs fondamentales pour une communauté unie et accueillante.