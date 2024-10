Trille Or 2025: les candidatures sont ouvertes

Les professionnels ontariens et ouest-canadiens de la chanson et de la musique ont jusqu’au 17 novembre pour déposer leurs candidatures aux Prix Trille Or, dont le 13e gala aura lieu au printemps 2025 à Ottawa.

Le Gala Trille Or souligner l’excellence musicale de l’Ontario et de l’Ouest canadien, et reconnaît les artistes du Québec et de l’Acadie s’étant démarqué chez nous entre 2022 et 2024.

Quelques changements pour 2025

Après modifications, ajouts et suppressions de catégories de prix, il y en a encore 32.

Quelques critères d’admissibilité et d’évaluation ont changé pour la catégorie Découverte, qui devient Révélation, et pour le prix Entreprise, qui est rebaptisé Impact Entreprise.

L’APCM (Association des professionnels de la chanson et de la musique) voulant récompenser un plus grand nombre de genres musicaux, certains courants sont maintenant segmentés. Les catégories Folk, Country et Musiques traditionnelles sont dorénavant dissociées. Et s’ajoute la catégorie Musiques contemporaines consacrée à l’instrumental sous toutes ses formes.