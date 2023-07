Le livre de chevet d’un bouquineur

Tout en étant ludique, désordonné et parfois futile, un condensé de culture livresque n’en demeure pas moins foisonnant et instructif. C’est le cas des Miscellanées d’un bouquineur: 150 curiosités du livre, de l’écriture et des bibliothèques, essai de Virgile Stark.

Que trouve-t-on dans ces pages? Un bric-à-brac d’informations, de faits historiques et de choses étonnantes, fascinantes ou amusantes sur le monde du livre, souvent en ce qui a trait à la France. J’en repique une brochette, pêle-mêle, avec de rares citations.

De Paris à Harvard

Les bouquinistes de Paris sont installés sur plus de trois kilomètres le long de la Seine, exploitant environ 900 boîtes vertes qui renferme, selon certaines estimations, plus de 300 000 livres d’occasion.

Avant de connaître un succès mondial (27 millions d’exemplaires, traduction en 70 langues), le Journal d’Anne Frank, publié en 1947, a d’abord été refusé par quinze éditeurs des Pays-Bas.

La bibliothèque d’Harvard possédait, en 1723, 3 340 livres, dont 58 % étaient des ouvrages de théologie protestante, et 56 % étaient écrits en latin.