Le Français pour l’avenir: des ressources pour enseignants, parents et élèves

Le Français pour l’avenir veut contribuer à la création d’un Canada où la jeunesse apprécie la francophonie et parvient à s’exprimer en français avec confiance… Sachant que «plusieurs jeunes préfèrent ne pas parler du tout plutôt que de risquer de faire une erreur», lit-on dans une récente infolettre de l’organisme.

«Pour les aider à développer leur confiance linguistique, il est essentiel de créer des environnements sécurisants où les erreurs sont vues comme une partie normale de l’apprentissage.»

À cette fin, le Français pour l’avenir déploie ou recommande une variété de ressources pour rendre l’apprentissage du français plus vivant, en classe comme en famille. En voici quelques-unes:

Jeunes reporters francos

Jeunes reporter francos est une initiative conçue pour les jeunes de 12 à 22 ans. Le concept est simple: vivre une expérience francophone (festival, film, sortie au restaurant, etc.) et la raconter à travers un article de blogue.

Si le blogue est sélectionné par l’équipe du Français pour l’avenir, il est publié et les auteurs peuvent même se faire rembourser des frais encourus à hauteur de 100 dollars.