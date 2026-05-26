Le Français pour l’avenir: des ressources pour enseignants, parents et élèves

Le français pour l'avenir
Forum local du Français pour l'avenir à Victoria, capitale de la Colombie-Britannique, au début de mai. Photos: Facebook
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Publié 26/05/2026 par Anna Vigne

Fondée à Toronto mais aujourd’hui basée à Ottawa, l’organisation pancanadienne Le Français pour l’avenir s’est donné pour mission de faire vivre et rayonner la langue française auprès des jeunes générations de Canadiens-Anglais.

Le Français pour l’avenir veut contribuer à la création d’un Canada où la jeunesse apprécie la francophonie et parvient à s’exprimer en français avec confiance… Sachant que «plusieurs jeunes préfèrent ne pas parler du tout plutôt que de risquer de faire une erreur», lit-on dans une récente infolettre de l’organisme.

«Pour les aider à développer leur confiance linguistique, il est essentiel de créer des environnements sécurisants où les erreurs sont vues comme une partie normale de l’apprentissage.»

Le français pour l'avenir
À la mi-mai, un forum local du Français pour l’avenir rassemblait près de 200 élèves de la 9e à la 12e année à l’Université Simon Fraser, à Burnaby, Colombie-Britannique.

À cette fin, le Français pour l’avenir déploie ou recommande une variété de ressources pour rendre l’apprentissage du français plus vivant, en classe comme en famille. En voici quelques-unes:

Jeunes reporters francos

Jeunes reporter francos est une initiative conçue pour les jeunes de 12 à 22 ans. Le concept est simple: vivre une expérience francophone (festival, film, sortie au restaurant, etc.) et la raconter à travers un article de blogue.

Si le blogue est sélectionné par l’équipe du Français pour l’avenir, il est publié et les auteurs peuvent même se faire rembourser des frais encourus à hauteur de 100 dollars.

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Alloprof parents

La page web Alloprof parents propose des activités simples pour stimuler l’intérêt des jeunes envers le français: correspondre avec un ami, partir à la chasse aux chansons, faire un marathon de lecture, trouver des beaux mots…

L’objectif est de sortir le français du cadre purement scolaire et rendre la langue vivante et ludique.

Télé-Québec en classe

Destinée aux enseignants, la plateforme éducative Télé-Québec en classe propose des émissions de télévision pour toutes les matières enseignées au secondaire afin d’inclure la langue dans le quotidien des élèves.

Français pour l'avenir
L’équipe du Français pour l’avenir.

Des événements

Au cours de l’année, le Français pour l’avenir organise de nombreux événements pour mettre à l’honneur le français auprès des jeunes et pour rapprocher les diverses communautés linguistiques du pays.

Des forums locaux dans une quinzaine de villes du pays réunissent des élèves de la 9e à la 12e année de français langue seconde et de français langue maternelle pour une journée complète d’activités en français.

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Grâce à la présence d’intervenants et d’artistes francophones, les jeunes peuvent apprécier la valeur culturelle et professionnelle d’être bilingue. Plus de 3600 jeunes y ont participé en 2025!

Le Concours national de rédaction est aussi un moment phare de l’association. Mettant en valeur l’écriture et la créativité des élèves du secondaire, il a reçu plus de 800 rédactions en 2025. Il offre 100 bourse d’études allant de 1 000 $ à 28 000 $ pour étudier dans l’un des 15 collèges et universités partenaires du pays.

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