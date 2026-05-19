Des champions d’épellation en français venus de cinq provinces

Le Championnat national d’épellation en langue française est devenu un incontournable pour les amoureux de la langue de Voltaire, surtout pour les plus jeunes d’entre eux. Ce concours n’a eu de cesse de prendre de l’ampleur, aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif.

Créé en 2016 via une collaboration avec l’organisme Spelling Bee of Canada, Épelle-moi Canada, tenu dans un hôtel de Richmond Hill le 17 mai, en était à sa 9e édition.

Même le premier ministre du Canada, Mark Carney, y est allé de son petit mot en envoyant un message à l’organisation et aux participants: «Je tiens à féliciter chaleureusement tous les élèves qui participent à la finale nationale d’Épelle-moi Canada à Toronto. Ce championnat d’épellation est une merveilleuse occasion de souligner l’importance de la langue française.»

L’édition 2026 a consacré trois champions: Léa Ibrahim, de l’école élémentaire Jean-Grou (dans le quartier St-Laurent de Montréal), chez les 6 à 8 ans; Augustin Corriveau, de l’école élémentaire Carrefour Jeunesse (à Rockland dans l’Est ontarien), chez les 9 à 11 ans; et Olivia Wang, de la Toronto French School, chez les 12 à 14 ans.

Le Nouveau-Brunswick et l’Alberta rejoignent la caravane

Par ailleurs, deux nouvelles provinces se sont invitées à la compétition cette année.