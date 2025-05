Championnat national d’épellation: célébrer la langue française, un mot à la fois

Elle ajoute que cet événement est une véritable célébration de l’intelligence émotionnelle, de la maîtrise des mots, mais aussi du courage des participants.

Cet engagement communautaire est également soutenu par les familles.

Vincent Carrara, parent d’une participante de la région de Cornwall, témoigne: «C’est un bon exercice de discipline personnelle, d’études, et vraiment de dépassement de soi.» Pour lui, l’épellation permet non seulement de renforcer les compétences langagières, mais aussi de cultiver la rigueur et la persévérance chez les jeunes.

Un tremplin vers l’avenir

Au-delà de la compétition, Épelle-Moi Canada vise à inspirer les jeunes à développer un amour profond pour la langue française et une confiance accrue dans leurs compétences. Cette plateforme leur permet de se dépasser, d’affronter leurs peurs et de grandir dans un environnement stimulant et bienveillant.

L’organisation espère élargir encore davantage sa portée dans les prochaines années, faisant de l’épellation un outil de fierté et de cohésion pour la jeunesse francophone canadienne. En renforçant leur sécurité linguistique, ÉMC contribue à bâtir un futur prometteur pour ces jeunes leaders de demain.