Le Québec, partenaire d’une francophonie forte et engagée partout au Canada

Le français occupe une place essentielle dans l’identité culturelle du Canada, et le Québec joue un rôle clé pour en assurer le dynamisme partout au pays. Grâce à sa politique en matière de francophonie canadienne, le Québec s’engage activement à soutenir les communautés francophones à l’extérieur du Québec, notamment en Ontario.

Vous faites partie d’un organisme qui œuvre en français? Vous organisez des événements culturels, des activités communautaires ou des projets éducatifs en français? Vous souhaitez collaborer avec des partenaires québécois?

Le Bureau du Québec à Toronto est votre porte d’entrée pour bénéficier de ressources et d’un soutien financier pour vos initiatives. Nous sommes là pour accompagner vos projets et favoriser les échanges entre les communautés francophones de l’Ontario et du Québec.

Des programmes de financement pour vos projets en français

Le Québec met à votre disposition deux programmes de financement qui permettent de renforcer la vitalité du français au sein de vos communautés :

• Le Programme d’appui à la francophonie canadienne (PAFC)

Ce programme soutient les projets qui favorisent la collaboration entre l’Ontario et le Québec, en français, que ce soit un échange culturel, une initiative éducative ou un projet associatif.