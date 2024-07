Marianna Simeone, nouvelle cheffe du Bureau du Québec à Toronto

Le Bureau du Québec à Toronto (BQT) vient d’accueillir sa nouvelle cheffe de poste, Marianna Simeone, qui occupait auparavant cette fonction en Italie. Elle succède à Catherine Tadros, partie à Singapour.

Marianna Simeone a fait carrière dans le domaine des relations internationales, des communications et du journalisme.

Elle a dirigé pendant 14 ans la Chambre de commerce italienne au Canada. Pendant près de 20 ans, elle a été animatrice et éditorialiste à la radio et à la télévision, notamment à CBC et Radio-Canada, travaillant en anglais, en français et en italien.

C’est en 2017 qu’elle avait été nommée déléguée du Québec à Rome.

Le Bureau du Québec à Toronto a aussi des antennes à Calgary et Vancouver.

Catherine Tadros

Dans un message sur LinkedIn, Catherine Tadros a mentionné que «participer au rapprochement du Québec et de l’Ontario/l’Ouest canadien fut tout un privilège. Moi qui aime développer, je fus choyée!»