Le dernier Louise Penny: Armand Gamache affronte un fou furieux

Armand Gamache est de retour. Le chef de la section des homicides de la Sûreté du Québec mène une 18e enquête dans Un monde de curiosités, de Louise Penny. La romancière traduite en une trentaine de langues plonge Gamache et le village de Three Pines dans «un monde de fragments grotesques de l’esprit d’un fou furieux».

Three Pines

On retrouve, bien entendu, les personnages emblématiques de Three Pines: le couple Gabri et Olivier, la peintre Clara, la libraire Myrna, la poète Ruth et l’épouse de Gamache. On remonte même à la première fois que l’inspecteur rencontre Jean-Guy Beauvoir, un agent «tellement aigri qu’il ferait tourner le vinaigre».

Louise Penny rappelle le décès d’une mère de deux enfants, un cas où Gamache avait découvert un assassinat plutôt qu’un suicide. Cette femme était une prostituée qui avait entraîné ses rejetons dans le même métier.

La fille et le garçon avaient tellement l’habitude de cacher la vérité que c’était devenu pour eux une seconde nature. Ils ne savaient plus faire la différence entre le bien et le mal. Une fois devenus adultes, le frère et la sœur apparaissent à Three Pines.

«Derrière chaque histoire, il y a toujours une autre histoire. Il y a toujours plus que ce que l’œil peut voir.»