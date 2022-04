Intrigue internationale avec Louise Penny et Hillary Clinton

Malhonnêteté et opacité

D’un chapitre à l’autre, les acteurs jouent au chat et à la souris. Or, la secrétaire d’État Adams «n’avait rien d’une souris frissonnante. Elle regardait la vérité en face.» Les messages échangés entre diplomates, militaires et politiciens doivent toujours être relus, surinterprétés et réinterprétés.

La nouvelle administration voudrait bien que l’heure soit à l’honnêteté et à la transparence, mais presque tous les acteurs optent pour l’inverse.

Il arrive que des répliques dans un dialogue soient doublées de sens caché. Ainsi, «Madame la secrétaire d’État» veut vraiment dire «Incompétente de merde» et « Monsieur le président» signifie «Arrogant trou du cul».

Chez Louise Penny, Dunn rime avec Trump

Ellen Adams annonce qu’elle veut se rendre à Téhéran… Le président Williams répond: «Et si les Iraniens vous retenaient, vous? Ce serait un moyen de me débarrasser de ma secrétaire d’État complètement cinglée, remarquez.»

L’administration précédente est celle d’Eric Dunn. Mais c’est évident que les quatre années de débâcles de ce président creux et délirant surnommé «Eric the Dumb» sont celles de Donald Trump.