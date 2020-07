Louise Penny entremêle venin et vérité

Après une suspension de neuf mois à la suite de décisions désastreuses, le directeur de la Sûreté du Québec, Armand Gamache, a été rétrogradé à la tête de la section des homicides. On va découvrir si cet inspecteur-chef sera un homme amer ou Un homme meilleur, titre du plus récent roman de Louise Penny traduit en français par Lori Saint-Martin et Paul Gagné.

La devise de la Sûreté du Québec est Service, Intégrité, Justice. Ce quinzième volet de la série Armand Gamache enquête semble transformer la devise en «Service, intégrité, justice et, à l’occasion, stupidité».

Three Pines

Nous sommes toujours dans le village fictif de Three Pines, avec ses personnages attachants. L’action se déroule durant la crue printanière. Le corps d’une jeune femme enceinte est retrouvé dans le tumulte de la rivière Bella Bella.

Le père croit que le mari, qui battait Vivienne, est coupable de meurtre. Toute une équipe mène l’enquête autour de Gamache et de Jean-Guy Beauvoir, son gendre et ancien lieutenant. Penny décrit comment «les motivations sont rarement unidimensionnelles».

Elle montre aussi comment Gamache en vient à avoir peur de… lui-même.