Chez Louise Penny, «ça va bien aller»… mais pas pour tout le monde

Louise Penny fait mentir les chiffres

C’est bien connu, on peut arriver à des conclusions différentes à partir des mêmes faits, des mêmes chiffres. On peut faire mentir les statistiques. La méthode la professeur Robinson consiste à énoncer une vérité en laissant dans l’ombre une vérité plus grande. Quelqu’un veut la supprimer, mais cela n’a pas pour effet de supprimer l’idéologie.

Dans le sillon de la conférence de Robinson, un meurtre est commis à Three Pines. La romancière multiplie les suspects et étire son intrigue sur plus de 500 pages. Elle commet, dans les enquêtes pour meurtre, un seul faux pas peut conduire à ne pas identifier le coupable ou, pire, à arrêter un innocent.

Armand Gamache évolue dans une bulle faite de soupçons. Il sait choisir ses mots avec soin, de manière à être à la fois clair et ambigu. On se surprend à le voir citer Bob Dylan. Le roman est d’ailleurs truffé de brefs extraits d’œuvres de Shakespeare, Thoreau et Atwood, entre autres.

17e aventure de l’inspecteur Armand Gamache

La Folie des foules est le dix-septième tome de la série «Armand Gamache enquête». J’en ai lu près d’une dizaine. Je dirais que le doigté de Penny est un peu en dents de scie. J’ai dû m’armer de patience pour passer à travers les longueurs d’une intrigue parfois abracadabrante.

Toujours en tête des palmarès aux États-Unis et au Canada, sept fois lauréate du très prestigieux prix Agatha, Louise Penny est traduite dans 31 langues et vendue à 9 millions d’exemplaires. Son prochain roman, coécrit avec Hillary Clinton, entraînera ses lecteurs dans les plus hautes sphères du gouvernement américain.