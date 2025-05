Le défi de vieillir en français chez soi

«Ils savent qu’ils devront accepter des services en anglais. Pour nettoyer la cour, le déneigement ou l’entretien de la maison c’est correct, mais ils ne sont pas prêts à l’accepter pour des soins personnels. Ça doit être absolument en français», détaille-t-elle.

Pour changer la situation et disposer de plus de personnel bilingue, l’experte appelle à «mieux planifier les ressources humaines». Pour elle, «il faut absolument parler du vieillissement de la population dans nos écoles, encourager les jeunes à faire carrière dans ce secteur».

«Le bilinguisme doit être reconnu comme une compétence professionnelle, renchérit Antoine Désilets. Après, il faudra faire concorder la capacité linguistique des professionnels et des usagers, et là-dessus on doit encore améliorer la collecte de données.»

Repenser les villes

Même lorsqu’il y a de rares services en français, les francophones, «installés dans des régions rurales éloignées ou [des secteurs] invisibles en milieu urbain», sont en effet «plus difficiles à rejoindre», déplore Jean-Luc Racine.

La FAAFC lancera ainsi en juillet un projet d’éclaireur de proximité. Des personnes recevront une formation pour repérer les signes de vulnérabilité chez les aînés et les aînées (problème de mobilité, démence, désorganisation, etc.) en vue de les adresser à un service de soutien approprié.