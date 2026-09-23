Le CSCHN pousse son action jusqu’à London

L’ouverture d’une première clinique médicale francophone à London marque une nouvelle étape pour le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN). Mais derrière cette nouvelle adresse se dessine surtout une organisation qui grandit, adapte ses services et cherche à mieux répondre aux réalités d’une communauté francophone de plus en plus diversifiée.

C’est ce développement, parmi plusieurs autres, qui était au cœur du bilan présenté le 21 septembre à l’occasion de l’assemblée générale annuelle dans son édifice du 1320 rue Barton Est à Hamilton.

London, nouveau point d’ancrage

Depuis le 10 août, le CSCHN est présent à London, une première pour l’organisme à l’extérieur de ses territoires traditionnels de Hamilton et Niagara. La clinique Franco-Santé, avait déjà enregistré plus de 215 inscriptions au moment de la présentation du bilan.

L’ouverture représente aussi un changement d’échelle. London constitue la troisième région désignée en vertu de la Loi sur les services en français dans laquelle le CSCHN offre maintenant des services. Pour la présidente Nancy Larivière, il s’agit d’une «étape charnière» pour l’organisation.

La directrice générale France Vaillancourt a raconté les coulisses de cette expansion: les discussions avec les partenaires locaux, l’étude de faisabilité, les démarches de financement et même des imprévus qui ont obligé l’organisation à revoir rapidement ses plans.