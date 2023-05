Le chien de garde est un chat

Trésors et fraudes

Parmi les livres rares, le registre mentionne une édition originale en trois volumes de Pride and Prejudice de Jane Austen, publiée à Londres en 1813. Il y a aussi un précieux livre vraisemblablement volé: Tamerlane, recueil de poèmes d’Edgar Allen Poe, paru en 1827. Ainsi que treize romans signés par William Faulkner mais remplacés par des exemplaires en mauvais état et non signés.

Harris travaille toujours en compagnie de son chat Diesel, un maine coon de la taille d’un labrador à mi-croissance. Le félin répond aux caresses avec un ronronnement de moteur diesel, d’où son nom.

Sensible aux ambiances, le chat du bibliothécaire «est un vrai chien de garde». Un policier croit y voir une sorte de lynx qui a plus de caractère que certaines personnes de son entourage.

Propos décousus ou indices?

Le roman met en scène plusieurs personnages. L’un se croit plus malin que tout le monde, et ce, «malgré les innombrables preuves du contraire accumulées au fil des années». Une policière est «plus tenace qu’un terrier et un bouledogue réunis».

Un membre de la famille Delacorte tient des propos sortis de nulle part. Harris s’aperçoit que ces remarques décousues collent parfois à des indices qu’il entend bien explorer. La police reconnaît trop tard que certaines paroles auraient pu révéler le pot aux roses si elle les avait écoutées plus attentivement.