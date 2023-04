J.L. Blanchard : un chat qui voit rouge

J.L. Blanchard brouille les pistes

Ce tueur est insaisissable comme… un chat. On se dit que, tôt ou tard, ce chat de gouttière commettra une erreur, sauf que le temps n’est pas un luxe dont disposent les enquêteurs Bonneau et Lamouche.

Le prénommé Félix se fout royalement de finir ses jours en prison ou même sur une chaise électrique. La seule chose qui l’inquiète vraiment, c’est qu’on l’arrête avant qu’il n’ait terminé sa mission. «Ça, il ne pourrait le supporter.» Or, combien d’hommes ou de femmes figurent sur sa liste de gens à abattre?

J.L. Blanchard réussit encore une fois à multiplier et brouiller les pistes, à nous tenir en haleine pendant plus de 350 pages tout en dosant avec brio criminalité, psychologie et humour.