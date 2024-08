Le bonu$ d’une médaille olympique

Le Comité international olympique ne remet pas une somme d’argent aux athlètes qui remportent une médaille. Chaque pays est libre d’offrir un bonus.

À Paris, les meilleurs athlètes canadiens ont droit à 20 000 $ pour une médaille d’or, 15 000 $ pour une médaille d’argent et 10 000 $ pour le bronze.

Voici la douzaine de pays qui récompensent le plus généreusement leurs athlètes lorsqu’ils ou elles réussissent à se hisser sur le podium (les chiffres sont en dollars américains et arrondis aux 10 000 et 1 000 supérieurs, le cas échéant):

Hong Kong : or 768 000, argent 384 000, bronze 192 000 $.

Singapour : or 745 000, argent 373 000, bronze 186,000 $.