Le 1er mars est la Journée Zéro Discrimination

environ 29 pays exigent le consentement du mari ou du partenaire de la femme pour son accès aux services de santé sexuelle et reproductive;

33 pays imposent la peine de mort pour des infractions liées à la drogue;

au moins 98 pays criminalisent certains aspects du travail du sexe;

les relations sexuelles entre personnes de même sexe sont pénalisées dans presque 80 pays et territoires du monde entier;

seuls 9 pays reconnaissent légalement la notion non binaire de genre et donnent un statut légal aux citoyens qui n’entrent pas dans les catégories de sexe masculin ou féminin.

Répondre aux violations des droits

Lorsqu’il était le huitième secrétaire général des Nations unies (2007-2016), l’ancien politicien sud-coréen Ban Ki-moon est souvent intervenu pour dénoncer les inégalités sociales et économiques.

Il a déclaré: «La discrimination est une violation des droits de l’homme qui ne doit pas rester sans réponse. Tout le monde doit avoir la possibilité de vivre dans le respect et la dignité.»

Le soutien recueilli pour la Journée Zéro Discrimination contribue à enrayer diverses inégalités qui restent encore largement répandues. Ainsi, dans toutes les régions du monde, des millions de femmes et de filles sont victimes de violences et d’abus, et ne sont pas en mesure d’exercer leurs droits ou d’avoir accès à l’éducation, à l’emploi et aux services de santé.

Restrictions à cause du VIH

Encore aujourd’hui, quelque 38 pays, territoires et zones imposent aux personnes vivant avec le VIH différentes restrictions pour le voyage à l’étranger, pour le séjour et pour l’immigration comme résidents.

En outre, les cadres juridiques et sociaux ne parviennent toujours pas à lutter contre la stigmatisation et la discrimination à l’encontre des personnes séropositives et des plus vulnérables à l’infection du VIH.