VIH : stigmatisations et inégalités perdurent

«Quand on en est victime, on arrête de prendre ses médicaments et de consulter le médecin. On donne donc un boulevard au virus pour se multiplier vers le stade du sida.»

Or, ce lien de confiance entre le patient et son médecin est parfois difficile à lier, sachant que les stigmatisations n’ont pas encore totalement disparu. Même dans le monde médical.

Le docteur Hugues Loemba, médecin à l’Hôpital Montfort d’Ottawa, observe que certains chirurgiens hésitent lorsqu’on leur réfère des patients porteurs du VIH.

«Pourtant, on sait qu’on doit se protéger lors d’une opération chirurgicale avec tous les patients, pas uniquement avec ceux qui sont séropositifs», regrette-t-il.

«Malgré que nous ayons fait beaucoup de progrès dans les 40 dernières années, ce sera un défi aussi longtemps qu’on aura pas de vaccins ni de cure.»