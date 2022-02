L’avenir des obligations linguistiques fédérales dépend de la ministre

Une «occasion» que la ministre semble prendre en compte alors que son cabinet a récemment annoncé que le dépôt du projet de loi serait «légèrement retardé», sans préciser les détails de ce report.

Rémi Léger observe que «notre seule porte de sortie, si la partie IV n’est pas révisée, c’est une responsabilité qui revient sur le dos des francophones et en partie du fédéral. Ce dernier devra négocier des ententes et préciser le plus clairement possible qu’il y a certaines obligations envers la francophonie».

«Là, on est dans du cas par cas et on se repose aussi sur la bonne volonté du fédéral, sur les francophones mobilisés qui ont accès aux dirigeants qui négocient de telles ententes… Il y a beaucoup de “si”», avertit le politologue.

«Ne pas minimiser» la victoire

Malgré une déception quant à la partie IV, Rémi Léger assure qu’il ne faut pas «minimiser» le côté positif du jugement.

Stéphanie Chouinard et lui assurent que le nouveau jugement de la Cour d’appel est un grand pas pour la communauté francophone de Colombie-Britannique concernant la partie VII, soit l’appui au développement des communautés francophones et acadiennes.