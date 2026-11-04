L’audace d’une femme force le destin

La vie a de bons côtés… si on ne respecte pas toutes les règles. Voilà ce que se dit Charlotte Bergevin dans le roman éponyme de Maryse Rouy. On découvre une femme qui refuse de se laisser arrêter par les obstacles dans les deux tomes de Charlotte Bergevin.

Exilée. Ce premier tome décrit les aventures de Charlotte qui a été expédiée chez son grand-oncle qui est curé de Saint-Alexis-de-Montcalm. Elle est froidement accueillie par la sœur et ménagère du curé.

Téméraire et généreuse

Le père de Charlotte a décidé de l’exiler pour la punir d’avoir eu l’indécence de circuler à vélo en tenue d’homme à Montréal en 1889.

La jeune femme de vingt ans craint de se morfondre dans le presbytère, mais tel n’est pas le cas. «Il fallait juste canaliser son surplus d’énergie et sa propension à agir avant d’avoir pesé le pour et le contre.»

Maryse Rouy peint le portrait d’une jeune femme impulsive qui est parfois insolente et téméraire, mais qui est tellement généreuse et désireuse de faire plaisir que cela compense largement. Charlotte gagne l’affection du curé et de sa ménagère qui l’aideront à faire valoir ses droits.