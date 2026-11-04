L’audace d’une femme force le destin

femme, Maryse Rouy, Charlotte Bergevin
Maryse Rouy, Charlotte Bergevin, roman, tome 1, Exilée (288 pages, 26,95 $); tome 2, Reine de sauveté (298 pages, 26,95 $), Montréal, Éditions Hurtubise, 2026.
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Publié 04/11/2026 par Paul-François Sylvestre

La vie a de bons côtés… si on ne respecte pas toutes les règles. Voilà ce que se dit Charlotte Bergevin dans le roman éponyme de Maryse Rouy. On découvre une femme qui refuse de se laisser arrêter par les obstacles dans les deux tomes de Charlotte Bergevin.

Exilée. Ce premier tome décrit les aventures de Charlotte qui a été expédiée chez son grand-oncle qui est curé de Saint-Alexis-de-Montcalm. Elle est froidement accueillie par la sœur et ménagère du curé.

Téméraire et généreuse

Le père de Charlotte a décidé de l’exiler pour la punir d’avoir eu l’indécence de circuler à vélo en tenue d’homme à Montréal en 1889.

La jeune femme de vingt ans craint de se morfondre dans le presbytère, mais tel n’est pas le cas. «Il fallait juste canaliser son surplus d’énergie et sa propension à agir avant d’avoir pesé le pour et le contre.»

Maryse Rouy peint le portrait d’une jeune femme impulsive qui est parfois insolente et téméraire, mais qui est tellement généreuse et désireuse de faire plaisir que cela compense largement. Charlotte gagne l’affection du curé et de sa ménagère qui l’aideront à faire valoir ses droits.

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Cheffe d’entreprise

Reine de sauveté. Le second tome voit le retour de Charlotte à Montréal, chez son oncle qui détient une part de la filature familiale. Devenu infirme, il la cède à Charlotte et l’encourage à en devenir la directrice. Du jamais vu en 1889!

«Qu’elle soit une femme serait le principal obstacle à être prise au sérieux et respectée.» Qu’à cela ne tienne, Charlotte a du cran, des principes et du cœur. Le sauvetage de la filature donne du sens à sa vie.

Comme l’entreprise enfreint presque tous les règles énoncées dans l’Acte des manufactures, elle s’entoure d’un gérant et d’un comptable aussi honnêtes qu’efficaces. Charlotte devient la reine de la sauveté.

Une autre orientation sexuelle

Paraît qu’en vieillissant on devient raisonnable. Bien entendu, notre protagoniste ne se sent ni vieille ni raisonnable au moment où elle s’engage dans une vie où tout est nouveau. Cela inclut une autre orientation sexuelle.

Le statut de son oncle et de son proche-aidant lui fait découvrir la réalité homosexuelle. Plus encore, Charlotte comprend pourquoi son frère lui a écrit «un garçon comme moi». Il se loge à la même enseigne.

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Maryse Rouy s’attarde aussi au père de Charlotte, un véritable escroc. «Le fait que ses victimes soient ses propres enfants contribue à l’ignominie.» La romancière illustre aussi comment le mariage n’est pas la seule avenue qui s’offre à une jeune femme pour connaître l’amour.

Ce second tome illustre comment il est possible de connaître la fierté en osant transgresser les diktats d’une éducation religieuse.

Erre d’aller

En terminant, j’ai appris que l’orthographe correcte n’est pas «air d’aller» mais plutôt «erre d’aller». Le mot erre vient du vocabulaire maritime et désigne l’élan ou la vitesse résiduelle d’un navire lorsque les moteurs sont coupés. Cela signifie continuer sur sa lancée ou garder son élan.

J’ai aussi découvert que l’expression «avancer de conserve» signifie progresser ensemble dans la même direction et de manière coordonnée. À l’origine, une «conserve» désignait un navire qui en escortait un autre pour le protéger ou faire route commune.

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

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