Contrebande et statut de la femme dans les Pays d’en haut

Laisser-aller de la morale

Le curé affiche des airs supérieurs et un ton sentencieux. Lui et ses ouailles les plus ferventes s’étranglent d’indignation en constatant un laisser-aller de la morale.

Selon cet homme d’Église, «le destin de la femme, si elle ne se donne pas au Seigneur, est de se consacrer à un époux et à sa famille. La nature l’a faite pour servir et procréer. Les femmes non mariées sont un fléau pour l’humanité.»

Amour lesbien

Fille du propriétaire de l’hôtel, Adèle ne cherche pas à se marier, ne cherche pas non plus la compagnie d’un homme.

Maryse Rouy aborde un sujet assez tabou en 1925, soit celui de l’amour lesbien. Le mot n’est jamais mentionné, mais on se demande s’il n’y aura pas une suite sur ce thème…

Une autre femme figure parmi les personnages qui ont de la trempe. Il s’agit d’une journaliste qui a séjourné à Montréal et qui revient à Sainte-Agathe. Jeune femme à l’allure moderne et émancipée, elle est aussitôt qualifiée de garçonne.