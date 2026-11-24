L’utilisation de l’art apporterait plusieurs bénéfices au personnel enseignant francophone issu de l’immigration récente, même à l’extérieur de la salle de classe. Une étude menée en Ontario rapporte qu’il s’agit de favoriser son intégration dans le milieu de travail et dans la communauté.

«La compétence artistique peut constituer un levier important de l’intégration professionnelle des personnes enseignantes francophones issues d’immigration récente», confirme en entrevue Eya Benhassine, chercheuse principale de l’étude et associée à l’Observatoire en immigration francophone. La recherche a été faite en partenariat avec la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF).

Un résultat marquant lorsqu’il est mis en parallèle avec les difficultés de recrutement dans les écoles de la francophonie canadienne et pour la rétention, dit-elle.

«Les personnes qu’on recrute à l’international ne restent pas longtemps dans les communautés francophones en situation minoritaire. Souvent, ils déménagent dans des centres urbains où ils changent littéralement de province.»

L’étude Le rôle de la compétence artistique dans l’intégration professionnelle du personnel enseignant francophone issu de l’immigration récente rappelle que la Fédération nationale des conseils scolaires francophones évaluait en 2022 qu’il manquait de 1500 à 2000 personnes dans des postes d’enseignement dans les écoles francophones à l’échelle nationale.