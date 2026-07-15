L’éducation artistique, moteur d’identité francophone

Le premier Sommet pancanadien sur l’éducation artistique a rappelé qu’en francophonie minoritaire, elle joue un rôle essentiel dans le développement et l’identité des jeunes. Les milieux éducatifs, artistiques et politiques doivent tous contribuer à sa stabilisation et son épanouissement.

La Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) tire ces grandes conclusions dans les Actes du premier Sommet pancanadien sur l’éducation artistique. Le document publié à la fin juin revient sur les moments forts de la rencontre tenue à Ottawa les 12 et 13 mars 2026, qui a rassemblé 282 personnes participantes.

Les preuves s’accumulent

Ce Sommet a entre autres été l’occasion de souligner que les preuves tangibles s’accumulent concernant le rôle fondamental de l’éducation artistique dans le développement des jeunes.

La démonstration a été faite en partie par le directeur du Centre pour la recherche et l’innovation dans l’enseignement de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), Stéphan Vincent-Lancrin.

Les recherches de l’organisation internationale ont permis de montrer que les diplômés et diplômées en art sont les deuxièmes plus grands contributeurs à l’innovation sur le marché du travail, juste après ceux et celles en ingénierie. «Il est beaucoup plus facile de développer l’esprit critique avec les arts qu’avec les mathématiques», a illustré Stéphan Vincent-Lancrin.