L’annonceur franco-ontarien Mike Ross a vécu un rêve à la Coupe du monde

La ville de Toronto a vibré au rythme de la Coupe du monde du 12 juin au 2 juillet dernier. Si les projecteurs étaient braqués sur les vedettes internationales du ballon rond, dans les coulisses, c’est un Franco-Ontarien qui tenait le micro lors des matchs au Stade de Toronto.

Déjà connu pour son rôle d’annonceur-maison des Maple Leafs depuis 2016, Mike Ross est devenu la voix francophone officielle de l’événement. L’Express s’est entretenu avec lui pour discuter de son parcours et son expérience à l’un des plus grands événements sportifs au monde.

Des débuts à l’Université Carleton et une bague de la Coupe Memorial

Originaire d’Ottawa et ayant grandi dans une famille bilingue, Mike Ross possède une feuille de route impressionnante.

«J’ai commencé à être annonceur à l’université. J’animais une émission de radio sportive à la radio étudiante lorsque l’équipe de football m’a approché pour me demander si je voulais être annonceur. J’avais jamais fait ça, mais j’avais quand même un intérêt. Une appréciation pour les voix que j’entendais quand j’écoutais les sports. Paul Morris avec les Leafs, Claude Mouton à Montréal. Bob Sheppard avec les Yankees. Ça faisait partie de l’expérience d’écouter des matchs à la radio.»

«Trois ans plus tard, les 67’s ont fait des auditions et j’ai eu le poste. C’était la première fois que j’annonçais le hockey. À notre première saison, nous avons gagné la Coupe Memorial.»