Coupe du monde: Ronaldo et le Portugal arrachent la victoire à la Croatie dans un match fou

Cristiano Ronaldo
Le légendaire Cristiano Ronaldo a joué les héros dans la victoire des siens. Photo: Chris Young
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Publié 03/07/2026 par Cindy Caron

Le Stade de Toronto a été l’hôte de ce qui restera comme le dernier grand duel entre deux monuments du soccer mondial jeudi soir. Cristiano Ronaldo et Luka Modrić s’affrontaient dans un match éliminatoire de la Coupe du monde. Un dernier tour de piste à l’international pour les deux légendes. 

Des retrouvailles attendues pour la communauté portugaise de la Ville Reine. Une ambiance électrique, une marche vers le stade complètement folle et, au bout du suspense, une qualification pour les 8es de finale du Portugal.

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Les deux anciens coéquipiers avec Madrid, Ronaldo et Modric après la rencontre. Photo: Chris Young

Retrouvailles entre Ronaldo et Toronto

Pour Ronaldo, il s’agissait d’un retour aux sources torontoises, un dernier tour de piste attendu depuis 2009, époque où il avait foulé notre pelouse lors d’un match amical contre le Toronto FC et son ancienne équipe, le Real Madrid.

De l’autre côté, le métronome croate Luka Modrić, impeccable du haut de ses 40 ans, disputait lui aussi, selon toute vraisemblance, sa toute dernière Coupe du monde. Un choc de titans sous le signe de la nostalgie.

Portugal
Les partisans du Portugal étaient nombreux. Photo: Chris Young

Une première demie à couper le souffle

Dès le coup d’envoi, on sentait que la soirée allait être éprouvante pour les cœurs sensibles. Malgré l’énergie brute qui descendait des gradins, aucun but n’a été inscrit après les 45 premières minutes.

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Solides, compactes, les deux équipes se sont rendu coup pour coup, laissant présager une suite de match crève-cœur. L’enjeu était gros pour les deux formations, une élimination et la fin d’une époque pour une des deux légendes vivantes. 

La Croatie prend les devants dans une montagne russe d’émotions

La deuxième mi-temps a rapidement fait passer les 43 036 spectateurs, majoritairement supporters du Portugal, par toutes les gammes d’émotions.

Ce sont les Croates qui ont jeté une véritable douche d’eau froide sur le stade à la 53e minute. Le vétéran Ivan Perišić, 37 ans, a profité d’une brèche pour ouvrir la marque. Les partisans croates ont explosé de joie, savourant ce moment de gloire.

Ivan Perišić
Ivan Perišić célèbre son but. Photo: Chris Young

Les Croates ont bien failli doubler leur avance quelques instants plus tard lorsque la Croatie a inscrit un deuxième but. Les célébrations ont été de courte durée alors que le but a été refusé pour cause de hors-jeu.

Le réveil portugais ne s’est pas fait attendre. Secoués, les hommes de Roberto Martinez ont multiplié les attaques, touchant d’abord le poteau de plein fouet, avant de voir un but du roi Ronaldo lui-même être annulé pour un hors-jeu millimétrique.

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Le match venait de basculer dans la folie pure.

Ronaldo égalise pour le Portugal

Le tournant de la rencontre est survenu lorsqu’une faute flagrante dans la surface de réparation a offert un tir de punition au Portugal.

Devant une foule retenant son souffle, Cristiano Ronaldo s’est avancé. Avec le sang-froid qu’on lui connaît, la légende n’a pas raté sa chance, propulsant le ballon au fond du filet pour créer l’égalité.

À ce moment précis, le BMO Field a sombré dans un pandémonium total. Les cris de joie ont fait vibrer les structures du stade. Un premier but en carrière en ronde éliminatoire pour le joueur vedette.

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Cristiano Ronaldo a égalisé la marque à la 68e minute. Photo: Chris Young

Une fin de match sous haute tension

Portés par cette vague d’énergie, les Portugais ont pris les devants pour la première fois du match. Gonçalo Ramos a donné l’avance aux siens 2-1 en temps supplémentaire, faisant chavirer le cœur de Toronto.

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Gonçalo Ramos a marqué le but de la victoire pour le Portugal. Photo: Chris Young

Un but refusé controversé

Alors qu’il restait quelques minutes à jouer, la Croatie a cru égaliser. Après la reprise vidéo, le but a été refusé pour hors jeu. Un dénouement crève-cœur pour les Croates qui a provoqué la colère de certains partisans qui ont jeté des bouteilles sur le terrain pour manifester leur mécontentement.

Coup de sifflet final dans les minutes suivantes. Le Portugal poursuit son parcours dans ce tournoi, tandis que la Croatie rentre bredouille.

C’est la fin d’une époque. Au terme de la rencontre, le capitaine croate Luka Modrić a officiellement annoncé qu’il prendrait sa retraite de la compétition internationale.

Modric
Luka Modrić est resté longtemps sur le terrain après la défaite de son équipe. Photo: Chris Young

Une soirée historique que Toronto n’est pas près d’oublier. Les partisans du Portugal ont ensuite pris d’assaut les rues du centre-ville et de Little Portugal pour célébrer jusqu’aux petites heures du matin. 

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Les joueurs du Portugal ont rendu hommage à leur ancien coéquipier Diogo Jota, décédé il y a un an, après la victoire. Photo: Chris Young

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