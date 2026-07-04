Coupe du monde: Ronaldo et le Portugal arrachent la victoire à la Croatie dans un match fou

Le Stade de Toronto a été l’hôte de ce qui restera comme le dernier grand duel entre deux monuments du soccer mondial jeudi soir. Cristiano Ronaldo et Luka Modrić s’affrontaient dans un match éliminatoire de la Coupe du monde. Un dernier tour de piste à l’international pour les deux légendes.

Des retrouvailles attendues pour la communauté portugaise de la Ville Reine. Une ambiance électrique, une marche vers le stade complètement folle et, au bout du suspense, une qualification pour les 8es de finale du Portugal.

Retrouvailles entre Ronaldo et Toronto

Pour Ronaldo, il s’agissait d’un retour aux sources torontoises, un dernier tour de piste attendu depuis 2009, époque où il avait foulé notre pelouse lors d’un match amical contre le Toronto FC et son ancienne équipe, le Real Madrid.

De l’autre côté, le métronome croate Luka Modrić, impeccable du haut de ses 40 ans, disputait lui aussi, selon toute vraisemblance, sa toute dernière Coupe du monde. Un choc de titans sous le signe de la nostalgie.

Une première demie à couper le souffle

Dès le coup d’envoi, on sentait que la soirée allait être éprouvante pour les cœurs sensibles. Malgré l’énergie brute qui descendait des gradins, aucun but n’a été inscrit après les 45 premières minutes.