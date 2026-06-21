Coupe du monde: l’Allemagne l’emporte in extremis face à la Côte d’Ivoire

Les amateurs de sport de Toronto ont eu droit à tout un spectacle samedi dans le cadre de la Coupe du monde. Le duel attendu du groupe E entre l’Allemagne et la Côte d’Ivoire a livré un scénario digne des plus grands films de suspense.

Menée et bousculée pendant la première demie, l’Allemagne a pu compter sur une performance exceptionnelle de Deniz Undav pour renverser la vapeur dans les derniers instants et l’emporter.

Une victoire dramatique par la marque de 2-1 qui ouvre officiellement aux Allemands les portes des 16es de finale.

Les Allemands envahissent Toronto

Les partisans de l’équipe de l’Allemagne ont pris d’assaut le centre-ville de Toronto pour la traditionnelle marche vers le match. Selon la police de Toronto, c’est plus de 5000 personnes qui ont convergé vers le BMO Field en partance du Amsterdam Brewhouse pour ce match la Coupe de monde.

Une fois sur place, ils étaient encore plus nombreux. La majorité des partisans présents au match portait les couleurs de l’Allemagne et ils étaient très bruyants. Encore plus que les fans canadiens lors du match inaugural de la semaine dernière.