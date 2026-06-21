Coupe du monde: l’Allemagne l’emporte in extremis face à la Côte d’Ivoire

Deniz Undav joue les héros

Allemagne-Côte d'Ivoire
L'Allemagne a renversé la vapeur et s'est sauvé avec la victoire. Photo: Chris Young
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Publié 21/06/2026 par Cindy Caron

Les amateurs de sport de Toronto ont eu droit à tout un spectacle samedi dans le cadre de la Coupe du monde. Le duel attendu du groupe E entre l’Allemagne et la Côte d’Ivoire a livré un scénario digne des plus grands films de suspense.

Menée et bousculée pendant la première demie, l’Allemagne a pu compter sur une performance exceptionnelle de Deniz Undav pour renverser la vapeur dans les derniers instants et l’emporter.

Une victoire dramatique par la marque de 2-1 qui ouvre officiellement aux Allemands les portes des 16es de finale.

Les Allemands envahissent Toronto

Les partisans de l’équipe de l’Allemagne ont pris d’assaut le centre-ville de Toronto pour la traditionnelle marche vers le match. Selon la police de Toronto, c’est plus de 5000 personnes qui ont convergé vers le BMO Field en partance du Amsterdam Brewhouse pour ce match la Coupe de monde.

Une fois sur place, ils étaient encore plus nombreux. La majorité des partisans présents au match portait les couleurs de l’Allemagne et ils étaient très bruyants. Encore plus que les fans canadiens lors du match inaugural de la semaine dernière. 

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Du côté de la Côte d’Ivoire, les partisans, moins nombreux, vêtus de orange étaient motivés et excités de voir leurs favoris. Un duel qui était attendu de tous. 

Partisans allemands
Les partisans allemands étaient bien présents pour encourager leur équipe. Photo: Chris Young

Kessié ouvre la marque pour la Côte d’Ivoire

Dès la première demie, on a tout de suite compris que les Éléphants n’étaient pas venus à Toronto pour faire de la figuration. Solides physiquement et impeccables dans leurs transitions, les Ivoiriens ont dicté le tempo.

À la 29e minute Franck Kessié a eu raison du gardien Manuel Neuer pour ouvrir le score. 1-0 pour la Côte d’Ivoire. Un douche d’eau froide sur les partisans allemands, nettement majoritaires dans les gradins. 

Une surprise et un scénario parfait pour les hommes d’Emerse Faé, qui sont rentrés au vestiaire à la mi-temps avec une avance dans le match.

Frank Kessié
Le capitaine Frank Kessié a donné l’avance à son équipe en première demie. Photo: Chris Young

L’entrée de Deniz Undav fait la différence pour l’Allemagne

Voyant son équipe frapper un mur face aux ivoiriens, l’entraîneur allemand Julian Nagelsmann a décidé de brasser ses cartes. Il a remplacé Jamal Musiala et Leroy Sané pour faire entrer l’attaquant de Stuttgart, Deniz Undav.

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Ce changement a complètement changé le rythme du match. Plus incisifs, plus agressifs, les Allemands ont recommencé à faire circuler le ballon avec leur précision habituelle.

À la 68e minute, le pari de Nagelsmann a payé. Undav a fait sauter le verrou ivoirien pour niveler le score à 1-1. Le stade s’est enflammé, et le momentum a complètement changé de camp.

Deniz Undav
Deniz Undav après le but égalisateur. Photo: Chris Young

Un dénouement à couper le souffle à la 94e minute

Alors qu’on se dirigeait tout droit vers un match nul et un partage des points qui aurait été amplement mérité pour l’effort colossal de la Côte d’Ivoire malgré la domination allemande. À la 94e minute, contre toute attente et dans un scénario digne d’Hollywood, Deniz Undav a procuré la victoire à son équipe.

Opportuniste et porté par le soutien de la foule, il a joué les héros et inscrit le but de la victoire au bout du temps additionnel. Un doublé d’Undav qui donne la victoire à son pays par la marque de 2-1. 

Deniz Undav
Les Allemands célèbrent le deuxième but de Deniz Undav. Photo: Chris Young

Avec ce gain arraché en toute fin de match, l’Allemagne s’assure de poursuivre son aventure dans ce Mondial 2026.

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Quant à la Côte d’Ivoire, si la défaite est cruelle, les Éléphants ont prouvé qu’ils ont le calibre pour rivaliser avec les plus grands de la planète. La suite du Groupe E promet d’être électrique.

Échos de vestiaire

« L’atmosphère était fantastique. Il y avait beaucoup de chandails de l’Allemagne. Ça a été une source de motivation additionnelle pour l’équipe », a dit l’entraîneur de la troupe allemande. 

Du côté du milieu de terrain Nadiem Amiri, il a utilisé un seul mot pour décrire la journée, « incroyable ».  

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