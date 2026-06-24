Coupe du monde: l’expérience de la Croatie l’emporte et le Panama est éliminé

Croatie-Panama
La Croatie l'a emporté 1-0 sur le Panama. Photo: Chris Young
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 24/06/2026 par Cindy Caron

Pour ce quatrième match de la Coupe du monde au Stade de Toronto, la Croatie affrontait le Panama mardi soir. Les joueurs du Panama ont tout donné, mais c’est la Croatie qui a gagné le match (1-0). Avec ce résultat, le Panama est malheureusement éliminé de la compétition.

Ce match était très spécial pour une légende du football, le capitaine croate Luka Modrić. Hier soir, le milieu de terrain âgé de 40 ans disputait son 200e match avec son équipe nationale. Un moment historique que ses coéquipiers ne voulaient surtout pas gâcher. 

Luka Modrić
Le capitaine Luka Modrić. Photo: Chris Young

Des partisans passionnés envahissent les rues de Toronto

Scénario similaire à celui de samedi, lorsque les Allemands ont pris d’assaut le centre-ville de Toronto, les Croates ont été très nombreux à prendre part à la marche vers le match.

Le gouvernement de l’Ontario indique que plus de 100 000 personnes d’origine croate vivent dans la province. La plus importante population croate au Canada. Il n’était donc pas surprenant de voir les amateurs vêtus de damiers rouge et blanc combler la majorité des gradins. Un match presque local pour les Croates.

« Nous avons des partisans incroyables partout dans le monde. Il y a beaucoup de croates dans les pays étrangers. Nous le savions et nous sommes vraiment contents de ça. Je pense qu’ils ont été le 12e homme. Nous aimons le support et nous sommes reconnaissants », a dit Marin Pongračić au sujet de la foule de Toronto après la victoire de son équipe.

Publicité
Croatie-fans
Les partisans Croates ont répondu présents. Photo: Chris Young

Le Panama passe tout près du premier but

En première période, ce sont pourtant les Panaméens qui ont le mieux joué. Très courageux et bien organisés, ils ont bloqué les attaques croates et se sont créés la plus belle occasion à la 23e minute.

Sur un très bon centre, José Luis Rodríguez saute plus haut que tout le monde et frappe le ballon de la tête. Tout le stade a cru au but, mais le gardien croate, Dominik Livaković, a réussi un arrêt incroyable pour dévier le ballon sur la barre transversale. Le Panama est passé à quelques centimètres du bonheur.

Panama-Croatie
Le Panama a failli compter en première demie mais le gardien Croate a fait l’arrêt. Photo: Chris Young

La Croatie prend les devants

Après la mi-temps, la Croatie a montré pourquoi elle fait partie des meilleures équipes du monde. L’équipe est en mission après s’être inclinée en finale face à la France en 2018.

Plus calmes, les Croates ont attendu le bon moment. À la 54e minute, après une passe parfaite de Josip Stanišić, l’attaquant Ante Budimir a poussé le ballon au fond du filet pour marquer le seul but du match et donner l’avance à son équipe. 1-0.

Quelques minutes plus tard, la Croatie a failli marquer un deuxième but, mais le gardien du Panama, Orlando Mosquera, a fait un bel arrêt.

Publicité
Panama-goalie
Le gardien du Panama a bien fait malgré la défaite. Photo: Chris Young

Sortir de la compétition la tête haute

Dans les dernières minutes, le Panama a tout tenté pour égaliser et décrocher le tout premier point de son histoire en Coupe du Monde mais le gardien croate était imbattable hier soir.

Au coup de sifflet final, les joueurs du Panama étaient en larmes, effondrés sur le terrain. Ils peuvent être fiers d’eux. Les fans du Panama étaient bruyants et ont supporté leur équipe tout au long du tournoi. Les « Olé Olé Olé Panama Panama » se sont fait entendre lors des deux matchs de l’équipe à Toronto.

Panama
L’équipe du Panama. Photo: Chris Young

La Croatie et Luka Modrić continuent leur chemin dans ce Mondial, tandis que le Panama quitte la compétition bredouille. 

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur