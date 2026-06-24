Coupe du monde: l’expérience de la Croatie l’emporte et le Panama est éliminé

Pour ce quatrième match de la Coupe du monde au Stade de Toronto, la Croatie affrontait le Panama mardi soir. Les joueurs du Panama ont tout donné, mais c’est la Croatie qui a gagné le match (1-0). Avec ce résultat, le Panama est malheureusement éliminé de la compétition.

Ce match était très spécial pour une légende du football, le capitaine croate Luka Modrić. Hier soir, le milieu de terrain âgé de 40 ans disputait son 200e match avec son équipe nationale. Un moment historique que ses coéquipiers ne voulaient surtout pas gâcher.

Des partisans passionnés envahissent les rues de Toronto

Scénario similaire à celui de samedi, lorsque les Allemands ont pris d’assaut le centre-ville de Toronto, les Croates ont été très nombreux à prendre part à la marche vers le match.

Le gouvernement de l’Ontario indique que plus de 100 000 personnes d’origine croate vivent dans la province. La plus importante population croate au Canada. Il n’était donc pas surprenant de voir les amateurs vêtus de damiers rouge et blanc combler la majorité des gradins. Un match presque local pour les Croates.

« Nous avons des partisans incroyables partout dans le monde. Il y a beaucoup de croates dans les pays étrangers. Nous le savions et nous sommes vraiment contents de ça. Je pense qu’ils ont été le 12e homme. Nous aimons le support et nous sommes reconnaissants », a dit Marin Pongračić au sujet de la foule de Toronto après la victoire de son équipe.