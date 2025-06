Langues officielles: l’aéroport de Toronto manque encore à ses obligations

L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto rejette la majorité des recommandations du commissaire aux langues officielles, selon un rapport obtenu par Francopresse. Sur 20 plaintes déposées contre l’aéroport de Toronto, Lester B. Pearson, seules cinq ont mené à la mise en œuvre d’une solution.

Francopresse a obtenu le rapport de suivi des recommandations du Commissariat aux langues officielles (CLO). Ce suivi, mené entre aout 2024 et février 2025, concerne des plaintes liées à des faits survenus entre octobre 2021 et avril 2022.

Le document fait état de 20 plaintes jugées fondées qui ont été déposées en 2021 et 2022 contre l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (AAGT), gestionnaire de l’aéroport Pearson. Celles-ci épinglent notamment des communications et des services qui n’ont pas été fournis en français, en ligne et sur place.

Assujettie à la Loi sur les langues officielles, l’AAGT a l’obligation de diffuser des informations simultanément dans les deux langues officielles et avec une qualité égale.

Site Internet et réseaux sociaux

Le rapport pointe du doigt les communications numériques de l’aéroport, tant sur son site Internet que sur ses réseaux sociaux, où l’on trouve des publications non traduites – ou partiellement traduites – en français. Certaines comportant encore, au moment de la publication de cet article, des fautes d’orthographe.