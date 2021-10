Plaidoyer pour une langue française égalitaire

Par l’article ou l’adjectif: une, un pilote, l’enfant éveillé, l’enfant éveillée.

Par un suffixe: des aspirants et aspirantes, les banquiers et banquières, les successeurs et successeures.

Par un autre nom: confrère et consœur, roi et reine, messieurs-dames.

Céline Labrosse est évidemment en faveur d’une réforme de l’orthographe capricieuse du français.

Comme on écrit fidèle et modèle, on pourrait opter pour professionnèle. Comme on écrit loufoque et cardiaque, on pourrait opter pour caduque, publique et turque au masculin. De même avec les adjectifs abjecte, abrupte, compacte, directe, exacte et stricte.

Droits de la personne plutôt que Droits de l’homme

L’autrice propose de supprimer le sens dit généralisant du mot «homme». Commission des droits de la personne est un bel exemple. Elle invite à réactiver la règle de proximité: les conseillères et conseillers financiers, les citoyens et citoyennes françaises.

Elle encourage l’alternance des genres: un Laotien, une Marocaine, un Sénégalais, une Rwandaise qui se sont donné la peine de maîtriser le français.

Deux petites anecdotes en terminant. Fondée en 1635, l’Académie française n’admettra aucune académicienne dans ses rangs avant 1980.