L’amour est plus fort que la guerre

Nombreux rebondissements

Le récit coule rondement. Les nombreux rebondissements sont bien pensés, pas de digressions inutiles. La recherche historique demeure rigoureuse. L’auteur a même interviewé son beau-père de 93 ans sur la vie rurale dans les années 1940.

Un des rebondissements est le retour de Charles, frère aîné d’Eva, avec une jambe amputée. «C’est un sale boche qui m’a tiré dans le genou.» Il a développé une haine viscérale envers les Allemands.

Luc Martel excelle dans l’art de camper son histoire d’amour dans un contexte politique qui lui permet de faire intervenir des personnalités telles que le premier ministre Mackenzie King et le ministre de la Défense Douglas C. Abbott, ainsi que le lieutenant-colonel et député Hugues Lapointe.

On apprend qu’un camp sur les Plaines d’Abraham a hébergé les prisonniers allemands.

Initiatives inattendues

En brossant le portrait d’une femme déterminée et débrouillarde, l’auteur fait d’Eva un personnage féminin fort et inspirant. Elle prend des initiatives complètement inattendues pour une jeune femme à cette époque-là.