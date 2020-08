Faire plus avec moins en cuisine: sept astuces de la Seconde Guerre mondiale

Battez une livre de beurre à la température de la pièce au batteur électrique jusqu’à ce qu’il ait pâli. Dissolvez un paquet de gélatine dans ½ tasse de lait et réchauffez sans amener à ébullition. Ajoutez une autre ½ tasse de lait dans le mélange de gélatine. Avec un batteur électrique, incorporez ce lait et 1 tasse de crème de table dans le beurre. Ajoutez 1 cuillère à thé de sel. Placez au réfrigérateur pour que le mélange prenne.

Comment substituer le beurre:

Tartinez les sandwiches avec de la mayonnaise.

Enduisez les légumes d’huile ou de graisse de jambon ou de bacon.

Dans les gâteaux, utilisez de la graisse animale, de l’huile ou du shortening.

(Tirée de Cooking on a Ration, Good Housekeeping et de How to Eat Well.)

Multipliez les sources de protéines

En 1944, la compagnie Tintex publie un livret de 26 pages où l’on avance, sans équivoque, que les Canadiens mangent trop de protéines animales. La pression sur la production de viande force à préconiser l’usage de substituts comme le poisson, les œufs, le lait et le fromage.

La première solution évoquée : choisir des coupes moins populaires qui sont souvent plus rentables pour un ménage en contexte de rationnement. «L’aventure vous surprendra», plaide Marjorie Mills Burns dans Cooking on a Ration, paru en 1943. «Bien apprêtées, les coupes les moins chères peuvent avoir meilleur goût et une plus grande valeur nutritive.»

Les fèves sont également présentées comme solution de remplacement à la protéine animale. C’est toutefois prudemment, avec beaucoup de «mais» : si c’est possible, préconisez plutôt le fromage, les œufs et le lait, dit-on aux ménagères dans bien des ouvrages. Et si vous devez apprêter des fèves, ajoutez du fromage au plat pour augmenter sa valeur nutritive et utilisez herbes et épices pour relever leur goût un peu fade!