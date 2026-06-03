La visibilité de la communauté LGBTQ+ s’accentue

Jean-Charles Panneton, Histoires LGBTQ+ au Québec et au Canada
Jean-Charles Panneton, Histoires LGBTQ+ au Québec et au Canada, essai, Québec, Éditions du Septentrion, collection Aujourd’hui l’histoire, 2026, 190 pages, 19,95 $.
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Publié 03/06/2026 par Paul-François Sylvestre

Comme juin est le mois de la Fierté, je vous propose des Histoires LGBTQ+ au Québec et au Canada, un essai fouillé que signe Jean-Charles Panneton. Il s’attarde beaucoup plus à la Belle Province qu’à l’ensemble du Canada.

Son introduction est un rapide survol depuis l’Antiquité (amour grec) jusqu’à l’étude de 2025 sur l’inquiétante hausse de l’inconfort des jeunes québécois face à la diversité sexuelle.

Entre ces deux pôles, il y a la première loi anti-homosexuelle (Constantin en l’an 342), la loi sur la bougrerie sanctionnée par Henri VIII (1533), le bill omnibus de Pierre Elliott Trudeau (1969) et le SIDA au milieu des années 1980.

Combats

Jean-Charles Panneton a écrit Histoires LGBTQ+ au Québec et au Canada parce que «connaître notre histoire nous permet de mieux nous mobiliser pour les combats à venir». Le droit de manifester, souligne-t-il, s’accompagne de la responsabilité d’enrichir l’héritage des personnes qui se sont battues avant nous.

C’est en 1945 que l’affaire Gouzenko (employé à l’ambassade russe à Ottawa) met en évidence un réseau d’espionnage dans la fonction publique fédérale et dans l’armée.

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Les employés homosexuels seraient susceptibles d’être victimes d’un chantage de la part des communistes. «Ils pourraient trahir des secrets officiels afin de préserver leurs propres secrets intimes.» On assiste dès lors à une purge anti-LGBTQ+ qui va durer quarante ans.

Adultes consentants

L’auteur rappelle que le premier ministre Justin Trudeau a présenté des excuses à la Chambre des communes le 28 septembre 2017 pour les mesures discriminatoires durant cette purge. C’était accompagné d’une enveloppe de 110 millions $ pour les fonctionnaires dont la carrière avait été brisée.

Plusieurs pages sont consacrées, bien entendu, à la décriminalisation de l’homosexualité (bill omnibus). Pierre Elliott Trudeau précise: «Nous n’autorisons pas l’homosexualité. Nous disons simplement que nous n’allons pas punir, nous n’enverrons pas de police dans les chambres à coucher pour voir ce qui s’y passe entre adultes majeurs, consentants en privé.»

Des personnalités politiques

Le livre mentionne l’homosexualité cachée de Pierre Bourgault, chef du Rassemblement pour l’indépendance nationale (1964), et accorde une place de choix à Claude Charron, premier homosexuel élu à l’Assemblée nationale (Parti québécois, 1970).

On signale que Svend Robinson (NPD) fut le premier député fédéral ouvertement gai en 1988.

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Suivent Réal Ménard (Bloc québécois), André Boulerice et Agnès Maltais (Parti québécois), Kathleen Wynne, première ministre de l’Ontario, et Manon Massé (Québec Solidaire).

«L’implication politique des personnes LGBTQ+ au Québec et au Canada a donné une visibilité plus grande à la communauté tout en contribuant à faire évoluer leurs droits et libertés.»

Centré sur le Québec

Pendant plus de la moitié du livre, il n’est question que du Québec, d’abord du Village gai de Montréal et de la rafle policière au bar Truxx (pas un mot sur une descente semblable à Toronto).

Puis un chapitre complet sur trois figures marquantes: Elsa Gidlow, poétesse de l’amour lesbien; Guilda, «transformiste précurseur de la diversité sexuelle»; Marie-Marcelle Godbout, pionnière québécoise dans la lutte pour les droits des personnes transgenres.

Mariage gai

Un chapitre sur les unions et mariages civils pour conjoints de même sexe se glisse entre ces deux «blocs québécois». Le 20 juillet 2005, Paul Martin fait en sorte que le Canada devienne officiellement le troisième pays au monde, après les Pays-Bas en 2000 et la Belgique en 2003, à permettre le mariage de même sexe.

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Il n’y a pas de conclusion à cet essai. Jean-Charles Panneton laisse le mot de la fin à Marie-Marcelle Godbout: «La victoire pour une minorité est une victoire pour l’humanité.»

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

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