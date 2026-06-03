La visibilité de la communauté LGBTQ+ s’accentue

Comme juin est le mois de la Fierté, je vous propose des Histoires LGBTQ+ au Québec et au Canada, un essai fouillé que signe Jean-Charles Panneton. Il s’attarde beaucoup plus à la Belle Province qu’à l’ensemble du Canada.

Son introduction est un rapide survol depuis l’Antiquité (amour grec) jusqu’à l’étude de 2025 sur l’inquiétante hausse de l’inconfort des jeunes québécois face à la diversité sexuelle.

Entre ces deux pôles, il y a la première loi anti-homosexuelle (Constantin en l’an 342), la loi sur la bougrerie sanctionnée par Henri VIII (1533), le bill omnibus de Pierre Elliott Trudeau (1969) et le SIDA au milieu des années 1980.

Combats

Jean-Charles Panneton a écrit Histoires LGBTQ+ au Québec et au Canada parce que «connaître notre histoire nous permet de mieux nous mobiliser pour les combats à venir». Le droit de manifester, souligne-t-il, s’accompagne de la responsabilité d’enrichir l’héritage des personnes qui se sont battues avant nous.

C’est en 1945 que l’affaire Gouzenko (employé à l’ambassade russe à Ottawa) met en évidence un réseau d’espionnage dans la fonction publique fédérale et dans l’armée.