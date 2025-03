La Ville de Toronto cible Elon Musk

Et en tout et pour tout, ils ne sont que 21 chauffeurs de taxis et de limousines ZEV (véhicules à zéro émission) à avoir bénéficié de cette aide. Neuf d’entre eux utilisent une Tesla.

La décision d’exclure Tesla du programme s’apparente donc à un coup d’épée dans l’eau et relève plus du symbolique. Or, comme tout symbole qui se respecte dans les eaux troubles de la diplomatie, c’est le message qui compte.

«C’est un impact modeste, mais il enverra certainement, espérons-le, un message à la Maison-Blanche», avait déclaré Olivia Chow au Conseil municipal.

La mairesse a également admis qu’à son échelle municipale, il était difficile d’être totalement autonome vis-à-vis des États-Unis, puisque «la majorité des actions significatives devraient être prises par les gouvernements provinciaux et fédéral».

Toronto veut diversifier ses partenaires commerciaux

Plus efficace sur du plus long terme que cette motion, la Ville opte pour la diversification commerciale comme arme de dissuasion.