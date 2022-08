La vie dans le miroir d’une conductrice Uber

Son étonnant récit aux accents personnels prend un malin plaisir à renverser les idées préconçues sur la multinationale qui a transformé l’industrie du taxi.

Quartiers et rues d’Ottawa

Comme j’ai vécu trente ans à Ottawa, j’ai reconnu plusieurs rues et quartiers. On plonge encore plus librement et plus profondément dans l’intrigue lorsqu’on se retrouve en pays de connaissance

Brigitte Pellerin est une femme de tête qui a été conductrice pour Uber pendant plus d’un an. Son expérience terre-à-terre ne l’empêche pas de d’écrire dans divers registres. «J’aime bien ça, dire aux dépens des dépenses, c’est poétique, je trouve.»

Il y a bien quelques longueurs, notamment au sujet des problèmes techniques d’un taxi, du tarif exigé et du nettoyage de la voiture. Le style alerte et la variété des personnages campés avec brio nous font cependant vite oublier ces défauts minimes.