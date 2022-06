Quand une femme doit disparaître pour mieux renaître

Parlant d’hommes, le roman décrit avec une acuité discrète le comportement d’un mari, d’un beau-père et d’un prétendant. Ici, les dialogues sont plus courts, plus saccadés, plus directs. Le présumé amoureux d’Agathe n’aime pas se retrouver «les deux pieds dans cette mélasse collante qu’il avait tant redoutée».

Des jeunes femmes de caractère

Ce premier de deux tomes campe des jeunes femmes de caractère. Elles ont beau penser faire le deuil d’une situation sordide, les émotions qui y sont rattachées ne les quittent jamais.

Et la romancière a entrouvert plusieurs portes sur des avenues à explorer dans le prochain tome.