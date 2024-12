La sagesse d’Yvon Malette

Droits et libertés

Yvon Malette écrit qu’il a ressenti très tôt le besoin de se prouver qu’il n’était pas né pour un petit pain (contrairement à l’enseignement de l’Église), qu’il avait le droit de prendre la parole. Lorsqu’il fonde les Éditions David en 1993, c’est pour permettre aux siens de prendre aussi la parole, de revendiquer leurs droits à un territoire, à une culture, à une langue.

Avec 17 textes sur 35, la première partie est la plus longue. Elle renferme plusieurs références littéraires. Il est fait mention du Journal d’un curé de campagne (Georges Bernanos), de Bouvard et Pécuchet (Gustave Flaubert), de La peste (Albert Camus), de Ces enfants de ma vie et De quoi t’ennuies-tu, Évelyne ? (Gabrielle Roy), pour n’en citer que quelques-uns.

Dans la deuxième partie sur Situation et avenir du Franco-Ontarien, on peut lire une critique acerbe de l’Université de l’Ontario français. Elle n’est jamais mentionnée comme telle; on parle du «projet farfelu d’une université francophone en Ontario». Malette estime que ce projet n’est pas viable, «c’est une chimère, un bien triste mirage».

Le mot en N

Après une longue et pertinente analyse de l’Affaire Lieutenant-Duval sur le mot en N prononcé dans un cours à l’Université d’Ottawa en 2020, Malette donne son avis sur le résultat de l’enquête menée à l’interne et sur la recommandation d’un très bref rapport.

Il écrit que si l’Université d’Ottawa «a jugé sage de créer des cours de rééducation en matière de racisme, elle aurait aussi eu intérêt à proposer un pareil cours de rééducation, cette fois pour ceux et celles qui sont fautifs en matière linguistique».