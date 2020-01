La Renaissance, une période florissante pour les arts

Il y a eu huit croisades entre 1095 et 1270, et elles ont eu une grande répercussion sur la société européenne, en particulier en ouvrant des routes commerciales vers l’Orient aux marchands européens. L’Italie, au centre de la Méditerranée, devient la plaque tournante du commerce entre l’Europe et l’Asie.

Florence et Sienne

La Renaissance italienne prend racine en Toscane (Italie centrale), autour de Florence et Sienne. Le mouvement gagne ensuite Venise. Les restes de la culture de la Grèce antique y sont rassemblés, ils renaissent. Plus tard, la Renaissance s’installe à Rome, avec une architecture à la mode antique.

Rome sera en grande partie reconstruite par les papes des XVe et XVIe siècles. La Renaissance italienne culmine au XVe siècle. Pendant les invasions étrangères, françaises en particulier, la Renaissance se répand dans toute l’Europe.

Artistes, architectes, écrivains

Les artistes s’inscrivent dans ce courant nouveau, architectes, sculpteurs, peintres, et même écrivains. On connaît les œuvres littéraires, entre autres, de Pétrarque (1304-1374), Castiglione (1478-1529) et Machiavel (1469-1527).

C’est également à cette période que s’expriment des peintres libres des contraintes de la tradition picturale comme Michel-Ange (14750-1564), Léonard de Vinci (1452-1519) ou encore Raphaël (1483-1530), Titien (vers 1488-1576), le Tintoret (1518-1594), pour citer quelques noms bien connus.